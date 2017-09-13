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Виновные в утечке химического вещества в Вецмилгрависе будут наказаны, но только после того, как будет дано окончательное заключение от Государственной службы окружающей среды (ГСОС). Об этом в интервью радио Baltkom заявил вице-мэр Риги, председатель правления порта Андрис Америкс.

"Предполагается, что произошла утечка специального химического вещества, которое используют для обработки инертного газа. Это безопасно для здоровья, но запах неприятный. Сейчас идет расследование касающееся того терминала и предприятия, которое допустил попадания вещества в воздух. Думаю, в ближайшие часы Государственная служба окружающей среды (ГСОС) даст свое заключение о том, кто несет ответственность за это. После этого мы можем принять соответствующие меры. Виновные будут наказаны", - рассказал Америкс.

По словам представителя Государственной службы охраны окружающей среды Маруты Буклевич, вещество, которое, возможно, могло стать причиной резкого запаха, называется меркаптан.

Во вторник вечером жители Вецмилгрависа сообщили о специфическом запахе, который распространился по району от порта, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В промежутке с 20 до 23 часов на номер 112 было получено более 400 звонков. Прибыв на предполагаемое место распространения запаха, спасатели вместе с Государственной службой окружающей среды и полицией порта обследовали территорию, но конкретный источник запаха найти не удалось.