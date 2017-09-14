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Гелиевые шарики не могут причинить вред космосу, рассказал в интервью радио Baltkom исследователь Института астрономии Латвийского университета Илгонис Вилкс.

"Воздушный шар может лететь только в атмосфере. Он туго наполнен гелием, так что лопается на высоте нескольких километров. А космос официально начинается на высоте 100 километров", - сказал он.

Больший вред, по мнению Вилкса, приносят спутники, которые запускают на орбиту.

"Сегодня есть джентельменское соглашение, согласно которому все спутники надо оснащать дополнительным двигателем, с помощью которого можно сойти с орбиты. На орбитах вокруг Земли находится около 20-30 тысяч частиц чуть больше чашки кофе. Это разные части спутника, космический мусор. Сама атмосфера Земли часть их утилизирует - они сгорают. Но если объект запущен на высоту больше 400-500 километров, то он может кружить там тысячу лет", - рассказал он.

Космический мусор – мусор, оставленный на орбите в результате деятельности человека. Это может быть и отработанные ступени ракет, и отработавшие спутники, обломки, оставшиеся от случайных столкновений. Размер космического мусора может доходить до нескольких метров, но чаще всего это мелкие частицы, такие как металлическая стружка и краска. Несмотря на свои небольшие размеры, такие обломки часто движутся со скоростью более 27 000 км/ч – достаточно быстро, чтобы нанести значительный ущерб космическим кораблям.

Одна из самых больших проблем космического мусора это то, что он растет в геометрической прогрессии. Эта тенденция, наряду с увеличением числа стран, выходящих в космос, сделала орбитальные столкновения обычным делом в последние годы.