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Один из вариантов изменения содержания образования предусматривает изменения в экзаменационной системе Латвии, но он не предусматривается отказ от экзамена по латышскому языку. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал директор Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Гунтар Цатлакс.

"Мы работаем над новой формой проверки знаний школьников. Но это никак не исключает экзамена по латышскому языку. Мы рассматриваем вариант ввести комбинированный экзамен, который проверит латышский язык, историю Латвии, естественные науки. И все это на разных уровнях. Такая практика существует для международных проверок", - сказал Цатлакс.

Напомним, как ранее сообщила газета NRA, в рамках реформы по содержанию образования в латвийских школах могут отказаться от отдельного экзамена по государственному языку. Как отмечает издание, в 2021/2022 учебном году девятиклассники уже не будут сдавать экзамен по латышскому языку, а вот отдельная проверка знаний английского языка останется.