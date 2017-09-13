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Утечка меркаптана - вещества, запах которого, как предполагается, распространился в столичном микрорайоне Вецмилгравис - в малых количествах не представляет угрозы. Однако при крупной утечке этот газ может полностью поразить центральную нервную систему человека. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал токсиколог Рижской Восточной клинической университетской больницы Роберт Сташинскис.

"Это вещество производит очень неприятный запах, оно добавляется к разным газам, чтобы было понятно, что происходит утечка газа. Потому что многие газы вообще не имеют никакого запаха. Фактически это индикатор того, что что-то не в порядке. Само по себе это вещество может вызывать проблемы общего проявления - раздражение слизистых, тяжесть в дыхании и так далее. Однако при большой концентрации это вещество может вызывать поражение центральной нервной системы", - сказал Сташинскис.

Напомним, вечером 12-го сентября жители Вецмилгрависа сообщили о специфическом запахе, который распространился по району от порта. В промежутке с 20 до 23 часов на номер 112 было получено более 400 звонков. Помощь врачей потребовалась двум людям, которым стало плохо из-за неприятного запаха.