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Депутатам ни к чему складывать мандат при выходе из фракции, так как их в парламент выбирает не руководство фракции, а избиратели. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

"Депутаты Сейма, избранные от одного списка, не могут сформировать новую фракцию, если решили уйти из своей. Единственное решение - это остаться независимыми депутатами", - пояснил Розенвалдс.

По его словам, было бы преувеличением обязать складывать политиков мандат после того, как они решили выйти из своей фракции.

"Стоит отметить, что депутаты, вышедшие из фракции, теряют ряд преимуществ. Даже сейчас у тех пяти вышедших из "Единства" одно мнение по вопросу неграждан в Латвии, а у большинства фракции другое. Вряд ли здесь они будут услышаны", - сказал политолог.

Он также добавил, что данный случай по вопросу негражданства является формальным нарушением коалиционного договора.

"Избиратели отдают свои голоса конкретным депутатам, и поэтому не руководству фракции решать кому складывать мандат. У граждан есть также возможность поднять или опустить кандидата по списку, тем самым лишить его мандата", - отметил Розенвалдс.

Он подчеркнул, что парламентская демократия имеет ряд особенностей.

"Избиратели голосуют за тенденцию. Это черта парламентской демократии. А тенденция и поведение партии может меняться. Поэтому голосовать можно было за одно, а со временем получить другое", - заключил политолог.

Как сообщалось, депутаты парламентской фракции "Единства", представляющие теперь "Движение "За!"", намерены поддержать инициативу президента Раймонда Вейониса прекратить предоставлять родившимся в Латвии детям статус неграждан, хотя вчера партии правящей коалиции решили отклонить ее из-за возражений национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK).