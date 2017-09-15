Эксклюзив |

Ураган "Ирма" был очень опасный, это подтвердили ученые и местные жители. Напуганы были все, а особенно американцы. Русские же выходили на улицы. Об этом в интервью радио Baltkom в рамках "круглого стола" на тему "Ураганы и штормы" рассказал российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как "Тарзан".

"Такое со мной произошло первый раз в жизни. В момент урагана я находился на восточном побережье Майами. Мы все были безумно напуганы. На улицу после урагана вышли только русские, американцы все сбежали. Потом точно где-то напишут, что русские захватили Флориду", - отметил актер.

По его словам, траффик города нарушен.

"Ту часть Майами, в которой мы проживаем, ураган захватил только частично и можно сказать, что мы отделались лёгким испугом. Сейчас люди только начали выходить на улицу из своих домов и убежищ. По дорогам невозможно проехать, так как повалено много деревьев и оборванны провода. Но глобальных разрушений я не заметил, возможно кому то и выбило стекла, но это минимальный ущерб", - рассказал "Тарзан".

Сергей также добавил, что во время урагана находился с членами своей семьи.

"На момент урагана я находился с тещей и сыном, так как чувствовал ответственность за своих близких", - сказал Глушко.

Как писал Mixnews, ураган "Ирма" стал самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

Напомним, 13 сентября на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная ураганам и штормам.

Фото: Соцсети