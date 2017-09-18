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Мощные вспышки, произошедшие на Солнце в течение последней недели, не особенно ощущались жителями Земли, однако более мощные вспышки могут серьезно повредить инфраструктуру планеты. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил исследователь Института астрономии Латвийского университета Илгонис Вилкс.

"Наверное, стоит попугать людей, потому что история знает такой случай. В середине 19-го века произошло так называемое " Событие Кэррингтона", когда даже та, простая технология связи выходила из строя. На телеграфных линиях летели искры, телеграфные аппараты переставали работать. Если бы такая вспышка произошла сейчас, это сильно бы повлияло на нашу инфраструктуру. Многие спутники могут выйти из строя, линии электропередач, интернет может отключиться. Критические точки, где очень важно, чтобы было электричество, больницы, например, будут испытывать проблемы. Это может случиться. Будем надеяться, что не в этом временном отрезке, который нас ждет. Хотя в 2025 году ожидается очередной максимум активности Солнца, и тогда это не исключено", - сказал Вилкс.

Напомним, Солнце пережило всплеск активности – на его поверхности произошло сразу четыре мощных вспышки. Одна из них, произошедшая 6 сентября, была самой мощной за последние 12 лет.