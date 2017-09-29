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Мэр Риги Нил Ушаков обратился к автоводителям с напоминанием о том, что во время Ночного заезда, который состоится в ночь на воскресенье, в центре Риги будет ограничено движение транспорта.

В своем аккаунте в социальной сети Facebook, градоначальник напомнил маршрут мероприятия и порекомендовал, в случае неясностей, звонить по телефону 8000 3600, набрав который можно будет узнать объездные пути.

"Внимание! Завтра в связи с Ночным заездом ул. Валдемара с 21.00 до 2.00 будет ограничено движение по маршруту: площадь у памятника Свободы – бульв. Бривибас – ул. Элизабетес – ул. Кр. Валдемара до перекрестка с ул. Зирню (место разворота) – ул. Кр. Валдемара – бульв. Райниса – площадь у памятника Свободы. В случае неясностей можно звонить по телефону 8000 3600, специалисты расскажут, как лучше объехать", - написал Ушаков.

Ранее мэр Риги Нил Ушаков пригласил всех желающих поучаствовать в очередном ночном заезде на только что отремонтированной столичной улице.

"В прошлом году проверили ремонт улицы Бривибас, теперь настало время Ночного заезда ул. Валдемара – лонгборды, ролики и никаких машин! Уже в субботу, не пропусти! :) Будет возможность арендовать инвентарь", - написал в соцсети градоначальник.

Напомним, уже стало традицией открывать отремонтированные главные улицы в Риге ночными массовыми мероприятиями, на которых все, кто на небольших колесах – роликах, скейтах и самокатах – могут опробовать новое дорожное покрытие.

Как сообщал портал Mixnews, в предстоящую субботу, 30 сентября, ночной заезд состоится на улице Кр. Валдемара, где собравшимся предлагается проехать дистанцию 5,8 км. Регистрация – до 28 сентября на сайте www.naktsbrauciens.lv.

Как пишет Riga.lv, старт для тех, кто на роликах и скейтах, будет дан в 23:00 возле памятника Свободы.

Но посетителей заезда и участников мероприятия ждут уже с 21:00 часа, потому что до начала заезда запланированы различные развлекательные мероприятия, в том числе показательные выступления на роликовых коньках, подбадривающая речь гонщикам, а также музыкальное приветствие после заезда, горячий суп и награждение в разных номинациях.

Вход на мероприятие - свободный.

фото riga.lv