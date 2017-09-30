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Таксомоторные перевозчики на следующей неделе проведут акцию протеста против новых требований Службы госдоходов (СГД) к таксомоторным счетчикам. Акция пройдет во вторник, 3 октября, напротив здания СГД. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил член правления профсоюза таксистов Геннадий Аксенов.

"Таксомоторная отрасль уже давно переживает нелегкие времена. Уже сообщалось, что принят новый закон о совместных поездках. В самые короткие сроки от нас требуют замену таксосчетчика. Водители такси по всей Латвии категорически против таких действий. Они не связаны напрямую с действиями СГД, правила принимались Кабинетом министров. Но на СГД направлено острие стрелы наших действий. Мы требуем прекратить произвол по отношению таксомоторной отрасли. Отменить или как минимум увеличить до полугода ввод новых счетчиков и урегулировать другие вопросы, связанные с деятельностью такси", - рассказал Аксенов.

По его словам, из-за новых требований СГД таксомоторному бизнесу грозит банкротство. Владельцы компаний такси выяснили, что реформа кассовых аппаратов касается не только обычных торговцев, но и машин с шашечками. Новые требования повлекут дополнительные расходы. Компании намерены обратиться в суд.

Фото из Flickr