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Таксисты потребуют у СГД прекратить издевательства над отраслью (7)

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Эксклюзив | 30 сентября 2017 года, 10:38

Таксомоторные перевозчики на следующей неделе проведут акцию протеста против новых требований Службы госдоходов (СГД) к таксомоторным счетчикам. Акция пройдет во вторник, 3 октября, напротив здания СГД. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил член правления профсоюза таксистов Геннадий Аксенов.

"Таксомоторная отрасль уже давно переживает нелегкие времена. Уже сообщалось, что принят новый закон о совместных поездках. В самые короткие сроки от нас требуют замену таксосчетчика. Водители такси по всей Латвии категорически против таких действий. Они не связаны напрямую с действиями СГД, правила принимались Кабинетом министров. Но на СГД направлено острие стрелы наших действий. Мы требуем прекратить произвол по отношению таксомоторной отрасли. Отменить или как минимум увеличить до полугода ввод новых счетчиков и урегулировать другие вопросы, связанные с деятельностью такси", - рассказал Аксенов.

По его словам, из-за новых требований СГД таксомоторному бизнесу грозит банкротство. Владельцы компаний такси выяснили, что реформа кассовых аппаратов касается не только обычных торговцев, но и машин с шашечками. Новые требования повлекут дополнительные расходы. Компании намерены обратиться в суд.

Фото из Flickr

Комментарии 7
Молодцы!1 день назад
Остальным надо к ним присоединиться!
Нынешнее правительство, почувствовав безнаказанность и отсутствие конкуренции, издевается над всеми, а не только над таксистами.
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просто1 день назад
кто то из правящих на халяву закупил в китае счетчики.естественно выиграл конкурс и пожалуйста. меняй счетчики. непонятно чем не угодили теперешние счетчики. разве были нарекания от клиентов,что счётчик неправильно насчитал сумму поездки. беспредел!!!!и главное никакой гарантии что через год опять придумают менять если не счётчики то ещё что-нибудь, прожорливости наших фирм детей всяких премьеров нет предела
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Майк1 день назад
А причина в том,что в латвии построен госкапитализм с нац уклоном и им на бизнес плевать! На моей памяти это уде не первая чехарда с касс. апаратами в оатвии. И не факт, что прследняя! До сиз пор только одна серт фирма! Они и сами не знают как и что будет- в сгд.
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