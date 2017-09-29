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В Риге на Виенибас гатве произошла автоавария. Как сообщают порталу Mixnews очевидцы, столкнулись две легковые машины. На месте работали две бригады Службы неотложной медицинской помощи.

"На Виенибас гатве авария, столкнулись две легковушки. На место прибыли две скорые. Через какое-то время одна уехала, вторая еще стояла месте ЧП. На проезжей части пятна крови. Заднее крыло одной из машин сильно помято, она стоит на встречке", - пишут свидетели аварии.

При этом очевидцы удивлены очень странным поведением пассажиров, попавшей в аварию машины.

"Пассажиры одной из машин разложили на крыше транспортного средства еду и закусывают. Один из них нарядный очень. Первый раз такое вижу, чтобы участники аварии ели и пили на дороге. Там кровища вокруг!", - с недоумением сообщает очевидец.

пятна крови на месте ДТП

Между тем, как рассказали в "скорой" помощи, в результате ДТП пострадала пожилая женщина.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей, которые въехали друг в друга, пострадала женщина 75 лет. С травмой бедра она доставлена в больницу", - рассказала представитель СНМП Илзе Букша.

Представитель "скорой" не смогла уточнить, кем является пострадавшая - пассажиркой или пешеходом. По ее словам, причины и обстоятельства аварии установит полиция, которая вызвана на место происшествия.