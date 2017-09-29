Эксклюзив |

Посольство Канады в Латвии на своей странице в Twitter опубликовало фото с прогулки министров обороны Латвии и Канады по Старой Риге, во время которой министры обороны Канады и Латвии Харджит Саджан и Раймонд Бергманис зашли в местное кафе, где отведали только что приготовленные круассаны.

"Настоящие друзья и союзники!", - гласит подпись под фотографиями, снабженная хештегами #WelcomeToLatvia #RigaConf17 (Добро пожаловать в Латвию, Рижская конференция 2017)

Напомним, в пятницу, 29 сентября в Риге начал двухдневную работу ежегодный форум по внешней политике и безопасности "Рижская конференция", на которую собрались эксперты, дипломаты и журналисты из более чем 40 стран мира.

Как сообщил ранее министр обороны Раймонд Бергманис, в повестке дня форума будут такие вопросы, как роль НАТО в мире, сценарии будущего развития России, "Brexit" и его влияние на ЕС, перспективы стран Восточного партнерства и феномен популизма в мире.

Гостями конференции стали министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и другие.

Тем временем канадские военнослужащие под руководством главы оборонного ведомства этой страны Харджита Саджана сформировали в Адажи один из четырех батальонов, которые планируется разместить в регионе в качестве реакции на аннексию Крыма Россией.