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Признаки того, что Россия займет недружественную по отношению к США позицию наблюдались уже в начале работы Владимира Путина в должности президента. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал американский дипломат, бывший посол США в России, бывший замгенерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, прибывший в Ригу для участия в «Рижской конференции».

«Я работал послом во время первого президенства Владимира Путина, во время первого срока. Тогда мы наблюдали более прагматичного Путина, он пытался наладить партнерские отношения с США и НАТО. Мы даже питали большие надежды на стратегическое сотрудничество после террористических атак 11 сентября. При этом уже тогда были заметны некоторые отрицательные признаки, которые привели к тому, что происходит в России сегодня – преследование независимых СМИ, негосударственных организаций, остановка реформ. И, собственно, обвинение США во всех проблемах. Так что тучи на горизонте были видны уже тогда. С 2014 года Россия проявляет себя как ревизионист и теперь идея сотрудничества кажется практически невозможной», - сказал Вершбоу.

Он считает, что влияние России, в частности, на страны Балтии несколько переоценено.

«Влияние России в определенной степени ограничено. Да, у них есть экономические и инвестиционные рычаги, которые они используют в том числе в странах Балтии. Есть многочисленное русскоязычное население, которое Россия использует как предлог. И, конечно, у них есть военная мощь, чтобы обеспечить постоянное присутствие у ваших границ. Все это может вызывать беспокойство, но не стоит преувеличивать. Страны Балтии являются полноценными членами ЕС, располагают партнерами, которые стоят за них и имею бо́льшие инвестиционные рычаги», - сказал Вершбоу.

Александр Вершбоу работал послом США в России в 2001-2005 годах.

29-30 сентября в Риге, в Латвийской национальной библиотеке проходит ежегодный форум по внешней политике и безопасности «Рижская конференция». В форуме принимают участие эксперты, дипломаты и журналисты из более чем 40 стран мира.