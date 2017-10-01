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Во время референдума каталонцы сидят на стульчиках и спокойно пьют вино, рассказала радио Baltkom рижанка Наталья, которая в данный момент находится в Каталонии.

По ее словам в полукурортном испанском городе Таррагон процесс голосования проходит без инцидентов.

"В Таррагоне все тихо и мирно, люди беспрепятственно голосуют. Полицейских в городе много, но они не мешают. Каталонцы два дня отстояли возле участков. Сегодня их здесь еще больше и они совсем не говорят по испански. Некоторые сидят на стульчиках и пьют вино. В общем все спокойно", - рассказала жительница Латвии.

Также Наталье удалось пообщаться с одной из жительниц Каталонии.

"Когда испанка узнала откуда я родом, то сказала мне, что знает о нашей борьбе за независимость. А затем добавила, что их народ так же, как и наш хочет демократии", - отметила Наталья.

Напомним, сегодня в Каталонии начался процесс голосования на референдуме о независимости региона, запрещенном центральными властями Испании.

Референдум, который правительство Испании объявило незаконным, разделил каталонцев и поставил Испанию на грань самого серьезного за последние десятилетия конституционного кризиса.

В субботу полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых планировалось открыть избирательные участки. Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Дополнительные силы полиции размещены на двух кораблях в порту Барселоны.