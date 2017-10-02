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Главными конкурентами латвийских вузов являются высшие учебные заведения скандинавских стран. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал профессор Латвийского университета, руководитель проекта "Латвийский форум 2050. Сценарий развития" Марцис Аузиньш.

По его словам, при правильно проведенной оптимизации системы высшего образования в Латвии, местные вузы смогут опередить скандинавские.

"Наши главные конкуренты - Скандинавия и страны Северной Европы. Мы можем с ними конкурировать. Существуют рейтинги, которые точно определяют уровень вузов. Наши вузы входят в пять процентов лучших. Когда мы говорим, что мы на 800-м месте, то надо понимать, что в этом рейтинге четыре тысячи учебных заведений", - отметил Аузиньш.

Он подчеркнул, что в Скандинавии есть вузы, которые стоят в рейтинге ниже, чем университеты Латвии.

"Так что мы совсем не отстаем. Нам надо оптимизировать систему. И мы конкретно знаем, что именно делать. Есть мы будет ориентироваться на результат, то вполне можем опередить скандинавов", - считает профессор.

Напомним, Латвийский университет в рейтинге лучших вузов мира The Times Higher Educations в этом году занимает значительно более низкое место, чем в прошлом, когда входил в группу университетов с 651-е по 700-е место.

Теперь ЛУ - 898-й лучший вуз мира.