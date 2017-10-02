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Представители национально-радикальной организации Tēvijas sargi ("Стражи Отечества") в минувшую субботу прибыли к центру для беженцев "Муцениеки", где продемонстрировали местным обитателям, кто "в доме хозяин". Своим постом в социальных сетях члены организации вызвали возмущение общества.

На снимках парни, которые позиционируют себя как защитники национальных интересов Латвии, позируют в черных куртках и отправляются на "ознакомительную прогулку".

"Прогулка у Муцениеки. Наш посыл хорошо оценили как во дворе, так и находившиеся в самом здании, в том числе персонал, с которым был проведен небольшой разговор о наших действиях", - сказано в сообщении в социальной сети Twitter.

Pastaigā pa Muceniekiem. Vēstījumu labi uztvēra gan pagalmā,gan ēkā esošie,arī personāls ar kuru bija neliels dialogs par mūsu nodomiem šeit pic.twitter.com/5YwQ0RBaWe — Tēvijas sargi (@drosais_uzvar) 30 сентября 2017 г.

Многие пользователи соцсети возмутились такими "прогулками" и назвали их позором для Латвии.

"В один день Tēvijas sargi, на следующий - "Команда Арая"", - написала одна пользовательница.

Vienu dienu Tēvijas sargi, aiznākamo jau Arāja komanda. pic.twitter.com/1HFXjn9AYr — zhanett (@zhanett) 30 сентября 2017 г.

Кое-кто назвал представителей национально-радикальной организации клоунами и идиотами, на что получили ответ, что такие эпитеты здесь неуместны, так как "защитники отечества" готовы защищать Латвию.

А были и такие пользователи, кто указал конкретные места, где можно было бы "на самом деле" навести порядок.

"Плачевно выглядите в спокойных Муцениеках. Намного эффективнее было бы сделать такой обход по районам Центрального рынка, Маскачке и Саркандаугаве. Смело туда идите", - написал комментатор.

Как указывается на странице организации в социальных сетях, цель создателей Tēvijas sargi - обучение граждан военным единоборствам и военной истории Латвии. В манифесте сказано, что сейчас в Латвии нет более важной проблемы, чем наплыв иммигрантов, хотя упоминается и возможная агрессия России. Участники организуют "вечерние прогулки" для наведения порядка там, где это необходимо.

В прошлом году общество Tēvijas sargi оказалось на слуху из-за шествия протеста против иммигрантов. В нем участвовали известные люди, например, музыканты Юрис Кулаковс, Айнарс Вирга и Гунтар Муцениекс.