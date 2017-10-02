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Кто в доме хозяин: национал-радикалы напугали беженцев в "Муцениеки" (35)

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Эксклюзив | 2 октября 2017 года, 17:34

Представители национально-радикальной организации Tēvijas sargi ("Стражи Отечества") в минувшую субботу прибыли к центру для беженцев "Муцениеки", где продемонстрировали местным обитателям, кто "в доме хозяин". Своим постом в социальных сетях члены организации вызвали возмущение общества.

На снимках парни, которые позиционируют себя как защитники национальных интересов Латвии, позируют в черных куртках и отправляются на "ознакомительную прогулку".

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"Прогулка у Муцениеки. Наш посыл хорошо оценили как во дворе, так и находившиеся в самом здании, в том числе персонал, с которым был проведен небольшой разговор о наших действиях", - сказано в сообщении в социальной сети Twitter.

Многие пользователи соцсети возмутились такими "прогулками" и назвали их позором для Латвии.

"В один день Tēvijas sargi, на следующий - "Команда Арая"", - написала одна пользовательница.

Кое-кто назвал представителей национально-радикальной организации клоунами и идиотами, на что получили ответ, что такие эпитеты здесь неуместны, так как "защитники отечества" готовы защищать Латвию.

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А были и такие пользователи, кто указал конкретные места, где можно было бы "на самом деле" навести порядок.

"Плачевно выглядите в спокойных Муцениеках. Намного эффективнее было бы сделать такой обход по районам Центрального рынка, Маскачке и Саркандаугаве. Смело туда идите", - написал комментатор.

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Как указывается на странице организации в социальных сетях, цель создателей Tēvijas sargi - обучение граждан военным единоборствам и военной истории Латвии. В манифесте сказано, что сейчас в Латвии нет более важной проблемы, чем наплыв иммигрантов, хотя упоминается и возможная агрессия России. Участники организуют "вечерние прогулки" для наведения порядка там, где это необходимо.

В прошлом году общество Tēvijas sargi оказалось на слуху из-за шествия протеста против иммигрантов. В нем участвовали известные люди, например, музыканты Юрис Кулаковс, Айнарс Вирга и Гунтар Муцениекс.

Комментарии 35
Латвиец 6 часов назад
Нашли куда придти.
Как янки.
Идут туда где гарантировано не отгребут по спрауслам.
В сейм. Вот где враги засели.
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Латвиец 6 часов назад
А "беженцы" и так отсюда сбегут сами.Им в нищите жить не сподручно.Не привыкли они так.
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Alex 5 часов назад
Вот к чему приводит "празднование" 16 марта ...
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