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Сотрудники Латвийского радио (ЛР) получают доплаты только за конкретно проделанную работу. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала бывший член правления Латвийского радио Сигита Роке, комментируя свое увольнение.

Ранее заместитель председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш публично заявил, что на Латвийском радио создана система щедрых доплат, скрытая от общественности, в том числе в некоторых случаях размер доплат может составлять 200%-250% от суммы основной зарплаты сотрудника. По его словам, размеры доплат могут варьироваться от 750 евро до 1800 евро.

"Одна из претензий - доплаты нашим сотрудникам. В договорах определяются обязанности работника, но там же есть пункт про доплаты за проекты и дополнительную работу. И эта сумма может быть большой. Все доплаты делают за конкретно проделанную работу, которую мы можем показать. Мы не можем не платить за то, что кто-то кого-то заменяет, кто-то уходит в отпуск и т.д. Но Совет не знает, за что делались доплаты", - сказала Роке.

Экс-глава радио отметила, что доплаты в несколько сотен или тысяч евро получают единицы сотрудников.

"Это могут быть очень большие проекты или специфическая работы. Например, композитор за пьесу может получить полторы тысячи евро. Есть люди, которые занимаются одним проектом целый год", - подчеркнула она.

По словам Роке, Латвийское радио всегда шло навстречу NEPLP.

"Мы прислали им 10 тысяч разных документов за три месяца. Если посчитать, то Совет все это время занимался только нашим радио! Им надо было просмотреть сотни бумаг. А могли просто прийти и спросить. Все это разрушает работу радио. Да, люди в эфире работают, они очень ответственные. Но администрация занималась только этими документами для Совета", - рассказала экс-глава ЛР.

Как уже сообщалось, NEPLP 28 сентября выразил недоверие члену правления ЛР Сигите Роке.

фото: pexels.com