Ответственные за насилие в ходе воскресного референдума в Каталонии должны понести наказание, так считает европарламентарий от Латвии Артис Пабрикс. Свое мнение бывший глава МИД Латвии и Министерства обороны, опубликовал в социальной сети Twitter.

"Согласно данным каталонских властей 761 человек ранен от непропорционального насилия со стороны полиции. Ответственные лица должны ответить за это", - считает Пабрикс.

According to Catalan authorities 761 persons injured in disproportionate violance of police. The responsible ones should face consequences.