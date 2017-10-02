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Пабрикс о референдуме в Каталониии: виновные в насилии должны ответить за это (7)

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Эксклюзив | 2 октября 2017 года, 21:06

Ответственные за насилие в ходе воскресного референдума в Каталонии должны понести наказание, так считает европарламентарий от Латвии Артис Пабрикс. Свое мнение бывший глава МИД Латвии и Министерства обороны, опубликовал в социальной сети Twitter.

"Согласно данным каталонских властей 761 человек ранен от непропорционального насилия со стороны полиции. Ответственные лица должны ответить за это", - считает Пабрикс.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии состоялся референдум об отделении региона от Испании. Власти Испании не признают референдум законным, ссылаясь на то, что он противоречит испанской конституции.

В Каталонию были отправлены испанские полицейские, которые опечатывали избирательные участки и разгоняли очереди желающих проголосовать, используя резиновые пули. От действий полиции пострадали более 800 человек.

Еврокомиссия признала референдум о независимости. Одновременно Еврокомиссия призвала испанские власти к диалогу со сторонниками независимости Каталонии.

По мнению Еврокомиссии, независимость Каталонии - внутреннее дело Испании, которое должно решаться согласно испанской конституции. В то же время в Еврокомиссии напомнили, что "насилие никогда не может быть инструментом политики".

Комментарии 7
Погремушка3 часа назад
Какой текст, какие слова и что будут даже виновные наказаны? Бряк бряк бряк!
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А виновные кто?2 часа назад
Каталонцы?
Или пабрякушка, сепаратистов поддерживает?
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Eyewitness1 час назад
Ну как тут не вспомнить о двойных, тройных стандартах. Значит народам Крыма, Донбасса в праве на самоопределение отказано, русскоязычные Латвии не достойны даже обучения на родном языке, не в праве иметь гражданство страны проживания, а к каталонцах воспылал такой любовью. С чего бы это. Никак недвижимость приобрел вдали от родины? Трепло кукурузное.
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