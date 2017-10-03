Премьер пообещал нацблоку, что Латвия не примет дополнительных беженцев (5)
Эксклюзив | 3 октября 2017 года, 07:21
Латвия не поддержит прием дополнительных беженцев, об этом написал в соцсети Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава, ссылаясь на данное премьером обещание.
"На заседании коалиции Марис Кучинскис подтвердил, что будет уважать установку Национального объединения и Латвия не поддержит предложение о распределении между странами 50 000 ищущих убежища", - написал политик.
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p lang="lv" dir="ltr">Koalīcijas sēdē M.Kučinskis apliecināja, ka respektēs NA uzstādijumus un
Это не нашему премьеру решать принимать или не принимать беженцев наивный нацблок!
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Не примешь беженцев - не получишь бабла! Угадайте, какое будет решение при этом условии?)))
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а я бы на месте премьера ещё добавила: "И своих латышей выпускать перестанем!" А то взяли моду - разбегаться!
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