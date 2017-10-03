Эксклюзив |

Латвия не поддержит прием дополнительных беженцев, об этом написал в соцсети Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава, ссылаясь на данное премьером обещание.

"На заседании коалиции Марис Кучинскис подтвердил, что будет уважать установку Национального объединения и Латвия не поддержит предложение о распределении между странами 50 000 ищущих убежища", - написал политик.

<

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru">

<

p lang="lv" dir="ltr">Koalīcijas sēdē M.Kučinskis apliecināja, ka respektēs NA uzstādijumus un