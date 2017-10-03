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Мир облетела фотография, снятая обычным каталонским парнем, ставшая символом происходящего в эти дни в Испании.

Молодой человек Борис Ллона опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter‏ снимок, снабдив его надписью на каталонском языке "No ho oblidarem", что в переводе на русский означает "Мы этого не забудем".

На снимке видно, как гражданин Испании обнимает полицейского из Mossos d'Esquadra (автономной полиции Каталонии), в то время как национальная полиция применяет насилие против протестующих.

Фото, с позволения автора, растиражировали мировые СМИ, а также простые пользователи соцсетей, сделав снимок символом дня с референдума о независимости Каталонии и ожесточенной конфронтации с центральным правительством Мадрида.

В позе агента местной каталонской полиции видно все отчаяние от того, что не сделал больше для защиты волеизъявления и общественной безопасности своих сограждан. Ему пришлось столкнуться со своими коллегами, отправленными Мадридом, чтобы предотвратить голосование, и увидеть, как с силой отталкивают от избирательных участков и загружают в бусики учеников, родителей и даже старейшин каталонской общины.

Референдум о независимости Каталонии, несмотря на активное сопротивление Мадрида и действия испанских сил правопорядка, состоялся 1 октября. В результате столкновений сторонников референдума и представителей правоохранительных органов Испании пострадали по меньшей мере 893 человека.

По данным официального представителя женералитета автономного сообщества Жорди Турул, за независимость Каталонии на референдуме проголосовали 90% избирателей. Против выступили 7,8% избирателей, 2% процента бюллетеней оказались пустыми, а 0,89% — испорченными.

Глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что граждане Каталонии добились права на суверенитет.

Испанские власти возложили ответственность за беспорядки и пострадавших на женералитет. Каталонское правительство, в свою очередь, обвинило Мадрид.

фото Борис Ллона