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Сегодня, 3 октября, у здания Службы госдоходов на ул. Талеяс, 1 проходит пикет протеста таксомоторных перевозчиков против неясных требований к счетчикам.

Портал Mixnews.lv ведет прямую трансляцию пикета.

Трансляция из здания СГД.

Напомним, член правления профсоюза таксистов Геннадий Аксенов сообщил радио Baltkom, что из-за новых требований СГД таксомоторному бизнесу грозит банкротство. Владельцы компаний такси выяснили, что реформа кассовых аппаратов касается не только обычных торговцев, но и машин с шашечками. Новые требования повлекут дополнительные расходы. Компании намерены обратиться в суд.

Фото: pexels.com