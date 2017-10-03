Таксисты устроили акцию протеста у здания СГД (ДОПОЛНЯЕТСЯ) (8)
Эксклюзив | 3 октября 2017 года, 08:05
Сегодня, 3 октября, у здания Службы госдоходов на ул. Талеяс, 1 проходит пикет протеста таксомоторных перевозчиков против неясных требований к счетчикам.
Портал Mixnews.lv ведет прямую трансляцию пикета.
Трансляция из здания СГД.
Напомним, член правления профсоюза таксистов Геннадий Аксенов сообщил радио Baltkom, что из-за новых требований СГД таксомоторному бизнесу грозит банкротство. Владельцы компаний такси выяснили, что реформа кассовых аппаратов касается не только обычных торговцев, но и машин с шашечками. Новые требования повлекут дополнительные расходы. Компании намерены обратиться в суд.
Фото: pexels.com
Не зная специфику работы, я бы на твоём юновозрастнОм месте поостерегся бы хаять специфику рааботы, о которой ты понятия не имеешь. Если бы тебе кто-нить с молокозавода рассказал, как там что делается, ты бы год как минимум не пил бы молока и кефира, и сырков бы не ел.
Один денёк поишачь на "Панду", а потом я на тебя посмотрю, политолог ты наш офисный. Впрочем, можешь пользоваться общественным транспортом и не катить бочки на таксистов...