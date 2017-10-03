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Таксисты устроили акцию протеста у здания СГД (ДОПОЛНЯЕТСЯ) (8)

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Эксклюзив | 3 октября 2017 года, 08:05

Сегодня, 3 октября, у здания Службы госдоходов на ул. Талеяс, 1 проходит пикет протеста таксомоторных перевозчиков против неясных требований к счетчикам.

Портал Mixnews.lv ведет прямую трансляцию пикета.

Трансляция из здания СГД.

Напомним, член правления профсоюза таксистов Геннадий Аксенов сообщил радио Baltkom, что из-за новых требований СГД таксомоторному бизнесу грозит банкротство. Владельцы компаний такси выяснили, что реформа кассовых аппаратов касается не только обычных торговцев, но и машин с шашечками. Новые требования повлекут дополнительные расходы. Компании намерены обратиться в суд.

Фото: pexels.com

Комментарии 8
@@@2 часа назад
вы бы, пассажиры посмотрели на себя, ведёте себя по хамски, что это за панибратские разговоры с шофером такси, он на работе и не должен вас развлекать,отвлекаться от дороги, сел в машину назвал адрес и молчи, а пьные морды как едут, после них сразу надо на чистку салона ехать,притом за свои заработанные деньги, как и мыть машину ежедневно.Ну про требования СГД полный беспредел, кто-то точно из правящих прикупил задарма счётчики вот и надо их сбыть
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Ипать Никофф2 часа назад
А ты не прыгай в машины бомбил, что стоят у ночных клубов: вызывай "Панду" или "Таксифай", и будет тебе вселенское счастье.

Не зная специфику работы, я бы на твоём юновозрастнОм месте поостерегся бы хаять специфику рааботы, о которой ты понятия не имеешь. Если бы тебе кто-нить с молокозавода рассказал, как там что делается, ты бы год как минимум не пил бы молока и кефира, и сырков бы не ел.

Один денёк поишачь на "Панду", а потом я на тебя посмотрю, политолог ты наш офисный. Впрочем, можешь пользоваться общественным транспортом и не катить бочки на таксистов...
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Sedna4 часа назад
А спеть и станцевать?
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