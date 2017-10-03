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Отношение жителей Латвии к России резко ухудшилось после возникновения военного конфликта на Востоке Украины, а также присоединения Крыма. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал директор центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

"После агрессии России в Крыму очень многие жители Латвии, которые были скептично настроены к Европе - а Латвия до этого была одной из самых скептичных в этом плане стран - после Крыма они поняли, зачем нам нужны западные структуры: НАТО, ЕС и другие. Они поняли, что это гарант нашей внешней безопасности. Они увидели смысл в ЕС", - сказал Кактиньш.

Он также отметил, что в последние годы отношение жителей Латвии к России улучшилось, однако оно по-прежнему отличается от показателей 2010 года.

"Мы начали исследовать настроение людей к России, США и ЕС в 2008 году, то есть сейчас имеем десять лет, чтобы проследить, как меняется отношение к этим образованиям. До 2013 года более половины, почти две трети положительно оценивали Россию, но после Крыма и Украины отношение довольно резко поменялось. Уже в 2015 году большинство, 46% относилось к России плохо, положительно - 41%. В этом году, похоже, лед тронулся, но все равно положительно на Россию смотрят только 47%", - рассказал Кактиньш.

Напомним, как свидетельствует опрос SKDS, в этом году улучшилось мнение жителей Латвии о России. 47% заявили, что их мнение о России в целом положительное. По сравнению с прошлым годом, положительную оценку России дали в этом году на шесть процентных пунктов больше респондентов, и это самый высокий результат за четыре года.