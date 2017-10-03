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У Рижской думы есть список из трех подозреваемых в распространение едкого запаха в Вецмилгрависе, заявил радио Baltkom вице-мэр Риги Андрис Америкс.

По его словам пока рано оглашать имена из этого списка.

"На данный момент у нас имеется короткий список из трех подозреваемых в нарушении. Я его пока не буду называть, так как виновный должен быть один. Надеюсь, что разбирательство завершится в октябре и мы получим достоверную информацию на основании которой будем дальше принимать решение по отношению к виновному", - заявил вице-мэр.

Он добавил, что виновный будет наказан.

"Я говорил и буду говорить, что если мы будем иметь соответствующий документ и доказательную базу о виновности конкретного портового терминала, то я сделаю все, чтобы этот терминал прекратил свою деятельность в Рижском порту", - подчеркнул политик.

Также он сообщил, что доказательства о виновности конкретного терминала может предоставить только Государственная служба окружающей среды.

"Эти доказательства предоставляет только одна институця в Латвии - Государственная служба окружающей среды, также она выносит административный или юридический акт, касающийся виновности или не виновности организации", - сообщил Америкс.

Напомним, 12 сентября жители Вецмилгрависа также сообщили о специфическом запахе, который распространился по району от Рижского порта. Предположительный источник запаха - меркаптан.

В промежутке с 20 до 23 часов на номер 112 было получено более 400 звонков. Помощь врачей потребовалась двум людям, которым стало плохо из-за неприятного запаха.

Фото: MixMediaGroup