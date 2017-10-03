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Представители Tēvijas sargi своей "прогулкой" в Муцениеки напугали местных сторонников приема беженцев, свое мнение о провокационной акции членов национал-радикальной организации написал в своем микроблоге Twitter выразил парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

"Латвийские "велкомисты" стали переживать, что натренированные латышские парни прогулялись по Муцениекам", - написал госсекретарь.

Напомним, после разразившегося в 2014 году миграционного кризиса, сторонников приема беженце стали называть "велкомистами". По мнению Иесалниекса, каждый продемонстрировал свою позицию и получил прибавление к своей аудитории.

Не все пользователи соцсети поддержали мнение парламентского секретаря.

"Латышским парням больше следует тренировать голову...вот о чем надо беспокоится", - написала одно пользовательница.

"Будь осторожнее, Янка, поддерживая экстремистов, как бы не пришлось позднее взять слова обратно!", - пишет другой.

"С такими твитами ты пытаешься удержать голоса тех 9%-11% радикально настроенных идиотов. Ты ведь сам не веришь тому, что пишешь, так как не можешь быть таким дураком", - пишет еще один пользователь.

Напомним, представители национально-радикальной организации Tēvijas sargi ("Стражи Отечества") 30 сентября прибыли к центру для беженцев "Муцениеки", где продемонстрировали местным обитателям, кто "в доме хозяин". Своим постом в социальных сетях члены организации вызвали возмущение общества.

Теперь Полиция безопасности (ПБ) даст оценку провокационным действиям организации Tēvijas sargi и их влиянию на безопасность общества.

Как считает ПБ, цель недавно проведенной "Тевияс сарги" акции у центра размещения ищущих убежища в Муцениеки состояла в том, чтобы напомнить о существовании организации и повысить ее популярность.