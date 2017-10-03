Эксклюзив |

До конца 2017 года Служба государственных доходов (СГД) не будет штрафовать таксистов за старые счетчики. Об этом заявила генеральный директор СГД Илзе Цируле.

При этом она отметила, что кроме СГД таксистов за старые счетчики может штрафовать и Рижская дума.

"Со стороны СГД я могу дать гарантию, что в 2017 году мы никого за старные счетчики штрафовать не будет. Но тамик правом обладает и Департамент сообщения Рижской думы. Так что нам очень важно говорить и с ними, чтобы мы придерживались общей политики", - отметила она.

Сегодня, 3 октября, у здания Службы госдоходов на ул. Талеяс, 1 прошел пикет протеста таксомоторных перевозчиков против неясных требований к счетчикам.

Напомним, в рамках реформы кассовых аппаратов таксистам также надо будет поменять счетчики в машинах, чтобы они соответствовали новым техническим требованиям. По словам представителей таксомоторной отрасли, из-за новых требований таксомоторному бизнесу грозит банкротство.