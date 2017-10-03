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Для того, чтобы работники таксомоторной отрасли получали достойную зарплату, а госказна пополнялась активнее, услуги такси в Латвии должны подорожать, однако общество к этому не готово. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления Латвийской организации работодателей таксомоторной отрасли Геннадий Аксенов.

По его словам, иностранцам цены на такси в Латвии кажутся смешными.

"Наш извоз не просто дешевый, он нереальный, это сказка. Приведу пример. Наши защитники из Канады живут в Адажи. Самый большой обывательский прикол у них - посидеть в "Макдональдсе" и доехать до Адажи за 12 евро. Они всю дорогу смеются и плачут. Это немыслимо. Четыре евро с человека, чтобы проехать такое расстояние. Не то, что они не знают, на чем доехать, просто это кино какие-то. Нигде в мире такого нет. Посадка может стоить семь-восемь евро, а у нас - 70 центов", - сказал Аксенов.

Напомним, сегодня возле здания Службы госдоходов собралось более 80 таксистов, которые протестовали против требования службы в рамках повсеместной замены кассовых аппаратов в торговле поменять и счетчики в такси.

Фото из Flickr