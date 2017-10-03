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С появлением идентификационных браслетов для пациентов в Рижском роддоме медперсонал сможет быстрее оказывать необходимую помощь. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мыскова.

"Это важно для безопасности пациентов. Если он будет в бессознательном состоянии, то мы точно будем знать кто это и что делать. На браслете будет имя, фамилии и персональный код. Кроме того, с помощью цвета будет указываться наличие аллергии или отказ от переливания крови", - отметила она.

Напомним, в целях повышения безопасности пациентов в Рижском роддоме со 2 октября начали использовать идентификационные браслеты. Браслет на руку получит каждая будущая мама, поступающая в роддом.