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В больнице Гайльэзерс живую пациентку, учительницу Светлану Ячменеву, без ведома родных отключили от аппарата жизнеобеспечения, утверждает дочь погибшей женщины Виолета. Своей историей она поделилась с порталом Mixnews (запись разговора имеется в редакции).

2-го сентября Светлану госпитализировали в больницу Гайльэзерс, где при обследовании врачи обнаружили заблокированные желчные протоки. Было принято решение назначить операцию на 12-е сентября.

После операции женщина пришла в себя, но 13-го сентября с подозрениями на внутренне кровотечение ее увезли на повторную операцию, во время которой было принято решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Причину кровотечения удалось ликвидировать, однако Светлана впала в кому.

18-го сентября Виолете сообщили, что ее мамы больше нет.

"Мне позвонили в 13:01, сказали, что мама умерла. Причем умерла еще накануне утром. Но весь предыдущий день у мамы были посетители: ее подруга, сестра, я! Лечащий врач на протяжении всех этих дней говорил об улучшениях - у нее стабилизировалось давление, улучшилось кровообращение. У нее постоянно кто-то находился, читал книги, разговаривал. У нее слезы текли!", - рассказывает она.

На момент звонка в больницу приехала сестра Светланы и уже через пять минут она была у заведующей реанимационного отделения Дайне Рожкалне, которая и приняла решение отключить пациентку от аппарата жизнеобеспечения.

В качестве причины врач предоставила энцефалограмму мозга, которая была сделана 15-го сентября. Однако результаты энцефалограммы действительны только в течении суток.

"Более того, в свидетельстве о смерти в больнице хотели указать 17-е сентября. Но мы не могли согласиться с этим, потому что мы были у нее в этот день. И лечащий врач с утра 18-го сентября, в 8:40, навещал маму и констатировал небольшую позитивную динамику. Об этом мы узнали уже позже, когда нас после всех этих событий направили к врачу-хирургу, который наблюдал за мамой. До этого всю информацию нам сообщали оперирующие врачи и сотрудники реанимации. Сначала лечащий врач возмущался, что никто до этого не навещал мою маму, что ее здоровье никого не интересовало. Оказалось, что каждый раз, когда он спрашивал про родных своей пациентки, заведующая отделение говорила, что к маме никто не приходит и она никому не интересна", - рассказала Виолета.

По словам врача, энцефалограмма была сделана 15-го сентября для того, чтоб в понедельник проконсультироваться с нейрологом, который специализируется на функциях мозга. Кроме того, по словам родственников, доктор Рожкалне не стала консультироваться с лечащим врачом, а о своем решении сообщила ему, принеся бумаги на подпись. Он их подписывать не стал.

После разговора с лечащим врачом дочь Светланы решила обратиться в Национальную службу здоровья и в полицию.

"Мы подали заявление в полицию 20 сентября. Они оперативно изъяли все необходимые документы и назначили судмедэкспертизу, чтобы установить точную дату смерти. Результаты экспертизы были получены 26 сентября, только 27 сентября мы смогли, наконец, похоронить маму", - отмеила она.

Согласно результатам экспертизы, смерть пациентки наступила в 12:45 18-го сентября - в момент отключения ее от аппарата жизнеобеспечения.

"Кроме того, в этот момент у нее полопались кровеносные сосуды, а это происходит только с живым мозгом", - отметила Виолета.

В Национальной службе здравоохранения сообщают, что смогут дать какой-то ответ через месяц. За комментариями портал Mixnews также обратился в больницу.

В своем Facebook дочь погибшей написала: "Эту историю я пишу не для того, чтоб заклеймить непрофессиональных врачей - убийцами. Я не судья, это не моя работа и по этому делу уже ведется следствие. Я хочу, чтоб люди перестали слепо доверять врачам, чтоб не боялись перепроверять полученную информацию, обращаться за дополнительной консультацией, использовать интернет для освещения вопросов, которые можно поднять на встрече с лечащим врачом. И тогда, возможно, вооружившись до зубов информацией, можно будет избежать таких трагедий."