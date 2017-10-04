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Известный латвийский повар, ведущий кулинарных шоу Мартиньш Сирмайс опубликовал в соцсети Facebook свою фотографию с подписью о том, что он ищет себе секретаря. А накануне подобное объявление опубликовал депутат Артус Кайминьш, который с помощью соцсетей ищет себе помощника для работы в Сейме, предлагая зарплату 500 евро за неполную ставку.

В отличие от депутатского послания, Мартиньш Сирмайс был более чем лаконичен. "Ищу секретаря/шу". Он лишь опубликовал свое фото и не более того, ни условияй, ни размера оклада, ничего конкретного. Поэтому можно предположить, что Сирмайс таким образом решил потроллить политика.

Так это, или нет, не известно. Мартиньш пока никак не отреагировал на целый список претендентов, которые оставили свои комментарии под фотографией. И если одни восприняли это как шутку, другие стали предлагать свои кандидатуры и кандидатуры своих друзей.