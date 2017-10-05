ФОТОГАЛЕРЕЯ: латвийцы высмеяли "крутых парней" из Tēvijas sargi (2)

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Эксклюзив | 5 октября 2017 года, 07:07

После провокационной акции организации Tēvijas sargi ("Стражи Отечества") у центра для беженцев "Муцениеки", авторы портала Cehs.lv опубликовали в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter серию карикатур на национал-радикалов. Этому примеру последовали и другие пользователи, устроив своеобразный флешмоб с хештегом #TēvijasSargi .

"Когда гопники переживают кризис среднего возраста и проблемы с "краником", они идут пугать женщин и детей", - написал один из пользователей.

Под конец вчерашнего дня, на флешмоб наконец обратила внимание сама организация. "Данные образцы опустились до уровня сознания лагеря либералов /велкомистов - изображения, которые распространяются под хештегом #TēvijasSargi свидетельствуют об инфантилизме и гомосексуальной фантазии", - написали стражи отечества.

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Напомним, представители Tēvijas sargi 30 сентября прибыли к центру для беженцев "Муцениеки", где продемонстрировали местным обитателям, кто "в доме хозяин". Своим постом в социальных сетях члены организации вызвали возмущение общества.

Теперь Полиция безопасности (ПБ) даст оценку провокационным действиям организации Tēvijas sargi и их влиянию на безопасность общества.

Как считает ПБ, цель проведенной Tēvijas sargi акции у центра размещения ищущих убежища в Муцениеки состояла в том, чтобы напомнить о существовании организации и повысить ее популярность.

Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс указал, что представители Tēvijas sargi своей "прогулкой" в Муцениеки напугали местных сторонников приема беженцев.

"Латвийские "велкомисты" стали переживать, что натренированные латышские парни прогулялись по Муцениекам", - написал госсекретарь.

Между тем, как указывается на странице организации в социальных сетях, цель создателей Tēvijas sargi - обучение граждан военным единоборствам и военной истории Латвии. В манифесте сказано, что сейчас в Латвии нет более важной проблемы, чем наплыв иммигрантов, хотя упоминается и возможная агрессия России. Участники организуют "вечерние прогулки" для наведения порядка там, где это необходимо.

В прошлом году общество Tēvijas sargi оказалось на слуху из-за шествия протеста против иммигрантов.

Комментарии 2
Эугэнэ15 минут назад
фотки ржачные поугарал)))
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Sedna1 минуту назад
Слава нацистам! Героям слава! ( Далее следует скакание).
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