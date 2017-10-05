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Новые технологии в школах Латвии не являются гарантами качества образования. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказала советник Латвийского союза самоуправлений по вопросам образования, детей, молодежи и семьи Инара Дундуре.

"Анализируя результаты экзаменов, мы пришли к выводу, что высокий уровень технологий в школах не влияет на знания. Хорошие результаты зависят от учителя. Преподаватель, которые пишет на доске мелом, может быть лучше, чем преподаватель с интерактивной доской и лазерной указкой", - отметила она.

Как сообщил Государственный центр содержания образования (ГЦСО), в этом году школьники показали более низкие результаты по всем обязательным централизованным экзаменам.

В число обязательных централизованных экзаменов входят экзамен по латышскому языку, математике и иностранному языку на выбор - английскому, русскому, немецкому или французскому. Уровень знаний школьников оценивается в процентах от максимального числа баллов за каждую часть экзамена, а на экзамене по иностранному языку - в соответствии со шкалой языковых знаний, принятой в Европе: С1 (95-100%), В2 (70-94%), B1 (40-69%).