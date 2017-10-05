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Пять тысяч евро за продление вида на жительство (ВНЖ) в Латвии - это небольшая плата за пять лет стабильности. Об этом в интервью радио Baltkom заявил депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян, член Комиссии по национальной безопасности Карлис Сержантс.

По его словам, количество желающих получить ВНЖ в Латвии уменьшается из-за ухудшающейся экономической ситуации в России.

"Люди, которые здесь прожили уже пять лет, должны как-то еще раз подтвердить, что они продолжают находиться на территории Латвии. Многие получают ВНЖ и уезжают дальше, а это их чуть больше привяжет к Латвии. Думаю, что это небольшая плата за пять лет стабильности. Просто желающих не становится больше. Россия тоже беднеет, так что те, кто шесть-семь лет назад были крепким средним классом, сейчас могли потерять бизнес. Пять тысяч евро "с носа" - это и не приобретение, и не потеря для бюджета", - сказал Сержантс.

Напомним, с 2018 года за повторный запрос ВНЖ надо будет платить пять тысяч евро. Это условие будет относиться и к тем, кто получил ВНЖ за инвестиции в недвижимость, предприятия или банковские обязательства, предусматривают принятые правительством поправки к закону об иммиграции.