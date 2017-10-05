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Прооперированная и впавшая в кому в Рижской Восточной клинической университетской больнице учительница Светлана Ячменева была отключена от аппаратов, поддерживающих жизненную деятельность, вследствие взвешенного решения врачей и в соответствии с правилами Кабинета министров. Об этом Mixnews сообщили в Восточной больнице.

Как ранее порталу Mixnews рассказала дочь погибшей женщины Виолета, ее живая мама без ведома родных была отключена от аппарата жизнеобеспечения.

"Выражаем соболезнования родным в связи с их горькой утратой. К сожалению, спасти пациента было невозможно, так как вследствие осложнений после тяжелой операции у нее отказал мозг - произошла полная и бесповоротная остановка мозговой деятельности", - сообщил главный специалист больницы по анестезиологии и неотложной медицине Виестурс Лигутс.

По словам представителя пресс-службы больницы Айи Летини, дежурный врач действительно говорил родным пациента о стабилизации дыхания и сердечной деятельности, чего удалось достичь подключением пациента к аппаратам, поддерживающим жизненные функции, однако, очевидно, достаточно ясно не указал на возможную смерть мозга.

"Смерть мозга была констатирована и пациент был отключен от поддерживающих жизнь аппаратов в соответствии с правилами Кабинета министров, а именно - после проведения электроэнцефалограммы, 24-часового наблюдения за пациентом и заполнения диагностической карты о смерти мозга (правила Кабинета министров от 27 марта 2007 года №215 "Порядок, в соответствии с которым происходит констатация биологической смерти и смерти мозга, а также передача умершего человека для захоронения")", - сообщили в больнице.

"Медики Восточной больницы делали все возможное, чтобы спасти пациентку, однако к сожалению это не удалось. Еще раз приносим самые глубокие соболезнования близким пациентки и от лица больницы приносим извинения за недостаточность коммуникации, в следствие чего не совсем ясно было объяснено состояние здоровья пациентки", - сказано в сообщении больницы порталу Mixnews.

Напомним, ранее дочь умершей женщины Виолета поделилась с Mixnews своей историей о том, как ее маму отключили от аппаратов жизнеобеспечения в больнице Gaiļezers.

По ее словам, в течение нескольких дней после операции лечащий врач говорил ей об улучшениях состояния Светланы - у нее стабилизировалось давление, улучшилось кровообращение. Однако затем заведующая реанимационного отделения Дайна Рожкалне неожиданно приняла решение отключить пациентку от аппарата жизнеобеспечения. В качестве причины врач предоставила энцефалограмму мозга, которая была сделана за несколько дней до этого. По словам Виолеты, результаты энцефалограммы действительны только в течении суток. Родственники умершей женщины обратились в полицию и Инспекцию здравоохранения.

Фото из Twitter