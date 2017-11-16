Подписи за отмену школьной реформы передадут в Сейм во вторник (6)

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Эксклюзив | 16 ноября 2017 года, 13:24

Подписи за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования будут переданы в Сейм во вторник, 21 ноября, после государственных праздников. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал автор инициативы Денис Бартецкий.

"Мы ждем заявление от Manabalss.lv в котором будет написано, что сбор подписей подходит к концу. И совместно с ними во вторник отнесем подписи в Сейм", - рассказал он.

При этом, по словам Бартецкого, на портале Manabalss.lv сбор подписей продолжится до вторника, так как часть подписей может быть признана недействительными.

"Подписаться могут и неграждане, но их подписи не учитываются. Поэтому очень важно подписываться. До вторника еще есть время", - отметил он.

Сбор подписей был объявлен 26 октября.

Сейчас одновременно проходит сразу несколько инициатив против школьной реформы Министерства образования и науки. Так, сегодня, 16 ноября, в Риге состоится протестное шествие, посвященное сохранению в средних школах Латвии билингвального образования.

Акция протеста пройдет по маршруту от Министерства образования до Кабинета министров. Сбор и стартовый митинг - в 16.00 у Министерства образования.

В 16.15 - выход колонны через Бастионную горку к Посольству Франции, потом по бульвару Райня до посольства Германии, затем - по центральной аллее на Бривибас до Кабмина. С 16.45 до 17.25 – митинг напротив Кабинета министров.

Организаторы протеста именовали его "Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!" и призвали участников во время шествия освещать свой путь экранами своих смартфонов, электрическими фонарями и прочими современными световыми приборами.

Комментарии 6
Eriks BZ22 часа назад
Ну и что далее? Ну собрали, Ну отнесли. Ну рассмотрели ... и спустили в унитаз.
2
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Yelena Milovy Volkova22 часа назад
Плевал Сейм...
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Игорь Фоменко 19 часов назад
Сейм их как обычно продинамит!И сделает так как посчитает нужным!Сейму на коренных латышей плевать, не
То что на русскоговорящих!
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