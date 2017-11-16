Тотальный дефицит в советской Латвии: люди вспоминают, как это было (53)

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Эксклюзив | 16 ноября 2017 года, 14:17

Мнения пользователей латвийского сегмента соцсети Twitter разделились по поводу опубликованой фотографии магазина в Риге с полупустыми полками, датированной 1989 годом. Одни указали, что это наглядный пример того, как "голодно" жилось во времена советской Латвии, другие стали вспоминать, как это было и, что у каждого времени есть свои плюсы и минусы.

"15 ноября 1989 года. Отдел мяса и рыбы в гастраномическом магазине Nr.25 в Пролетарском районе (нынешнее Видземское предместье), ы Риге на улице Ленина,228 (ныне Бривибас). Автор: Освальд Мазурс", - подписан снимок.

Один из пользователей под фотографией опубликовал анекдот: "Скажите, у вас мяса нет? – у нас рыбы нет! Мяса нет в соседнем отделе!"

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"Покупатель спрашивает продавщицу в магазине: Можете ли вы порезать колбасу на кусочки? Конечно, несите ее сюда!, - отвечает продавец.

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"По меньшей мере совершенно ясно, на какой стороне есть или был человек, который рассказывает о несуществовавшем дефиците, что всего было якобы достаточно", - написал еще один пользователь.

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Другой недоумевает от того, что "все в Латвии работали, кто же тогда оставлял нас без средств к существованию?"

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"Ясно, что увозили отсюда больше, чем везли сюда…Но могу лишь в очередной раз подлить масла в огонь и сообщить, что было что есть, всегда можно было поесть в столовой, единственной проблемой было, что и сейчас – найти правильную столовую", - указал пользователь.

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Как сообщалось, латвийский журналист Ивета Буйке решила собрать воспоминания простых людей о жизни во время советской оккупации. Таким образом Буйке надеется на то, что реальные рассказы жителей помогут бороться с ложью о том времени, которую активно распространяют сейчас и молодое поколение будет понимать, о чем идет речь. Об этом написала журналист в своем аккаунте в Twitter.

Комментарии 53
Гражданин22 часа назад
Глупости. У всех холодильники ломились от продуктов.А колбасы не лежали месяцами на прилавках потому,что они все были натуральные с маленьким сроком хранения и завоз товара приходилось делать ежедневно.Пустота началась когда латышские нацисты из НФЛ стали саботировать экономику. Товары вывозились в лес и уничтожались,на запасных путях гнили поезда с мясом и другими продуктами.Знаем.Помним.
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шустрый22 часа назад
Обходишь стороной этот"пустой"магазин,идёшь на"Матвейчик"и покупаешь,что твоей душе угодно.....про "Центральный"рынок вообще молчу.На ранке могли отовариваться даже получая 70-80- рублей,ну не каждый день конечно.А сегодня треть населения страны может питаться нормально?Мяса,колбасы полно,правда вся не наша,но купить её на пенсию или минималку проблема.
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Рижанка 21 час назад
Сегодня продуктом назвать не возможно , отрава . Собака нос отворачивает порой и самому стыдно перед собакой . Продукты сегодня это ОТРАВА , жизнь превратилась народа в большую спланированную катастрофу !!!!!!
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