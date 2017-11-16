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Мнения пользователей латвийского сегмента соцсети Twitter разделились по поводу опубликованой фотографии магазина в Риге с полупустыми полками, датированной 1989 годом. Одни указали, что это наглядный пример того, как "голодно" жилось во времена советской Латвии, другие стали вспоминать, как это было и, что у каждого времени есть свои плюсы и минусы.

1989.gada 15.novembris. Proletāriešu rajona (tag. Vidzemes priekšpilsēta) Gastronomijas veikala Nr.25 gaļas un zivju produktu nodaļa. Rīga, Ļeņina iela 228 (tagad Brīvības iela).Autors: Osvalds Mazurs. pic.twitter.com/v3WrvflM2j — Ielasgarumā (@Ielasgaruma) 15 ноября 2017 г.

"15 ноября 1989 года. Отдел мяса и рыбы в гастраномическом магазине Nr.25 в Пролетарском районе (нынешнее Видземское предместье), ы Риге на улице Ленина,228 (ныне Бривибас). Автор: Освальд Мазурс", - подписан снимок.

Один из пользователей под фотографией опубликовал анекдот: "Скажите, у вас мяса нет? – у нас рыбы нет! Мяса нет в соседнем отделе!"

"Покупатель спрашивает продавщицу в магазине: Можете ли вы порезать колбасу на кусочки? Конечно, несите ее сюда!, - отвечает продавец.

"По меньшей мере совершенно ясно, на какой стороне есть или был человек, который рассказывает о несуществовавшем дефиците, что всего было якобы достаточно", - написал еще один пользователь.

Другой недоумевает от того, что "все в Латвии работали, кто же тогда оставлял нас без средств к существованию?"

"Ясно, что увозили отсюда больше, чем везли сюда…Но могу лишь в очередной раз подлить масла в огонь и сообщить, что было что есть, всегда можно было поесть в столовой, единственной проблемой было, что и сейчас – найти правильную столовую", - указал пользователь.

Как сообщалось, латвийский журналист Ивета Буйке решила собрать воспоминания простых людей о жизни во время советской оккупации. Таким образом Буйке надеется на то, что реальные рассказы жителей помогут бороться с ложью о том времени, которую активно распространяют сейчас и молодое поколение будет понимать, о чем идет речь. Об этом написала журналист в своем аккаунте в Twitter.