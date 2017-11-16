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Сегодня более тысячи человек отправились в шествие по центру Риги в знак протеста против образования только на латышском языке.

Шествие началось у здания Министерства образования и науки (МОН). Как и участники предыдущей акции в октябре, люди несли плакаты с выражениями недовольства против перевода образования на государственный язык.

Организаторы, обращаясь к присутствующим, заявили, что МОН не обсуждало свою инициативу с партнерами и заинтересованными сторонами.

Как сообщил корреспондент радио Baltkom, на митинг собралось около 1500 человек, среди которых член Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов, общественные деятели Владимир Линдерман и Яков Плинер.

"Людей собралось достаточно много. Их намного больше, чем во время первой акции протеста. Люди собрались напротив здания ведомства. Растянули плакаты. Много тех, кто стоит с табличкой на шее с надписью "Alien", то есть инопланетянин или негражданин. Перед собравшимися выступил спикер - один из организаторов, который рассказывает, что сегодня будет проходить. За порядком у здания Минобразования следят такое же число стражей правопорядка, как и в прошлый раз. Но за Военным музеем стоят еще приблизительно 20 полицейских. Не знаю, случайно или нет. Может быть, они не хотят своим видом пугать участников акции и прохожих", - сказал журналист.

В акции участвовало много пожилых людей, людей среднего возраста, число школьников было незначительно. Протестующие дошли до здания Кабинета министров.

По расчетам сопредседателя Русского союза Латвии Мирослава Митрофанова, в акции участвовали около 5 тысяч человек. По его словам, такой результат достигнут благодаря социальным сетям. Он пообещал еще более многочисленную акцию, если правительство не откажется от своей инициативы.

До 17:30 протестующие занимали всю часть бульвара Бривибас напротив Кабинета министров.

Глава Минобразования Карлис Шадурскис ранее заявил, что перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык планируется с 2020/2021 учебного года.