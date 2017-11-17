Авторская колонка Натальи Михайловой о том, кому в Латвии можно говорить, что в стране все не так и получать за это деньги.

Через несколько дней Латвии будет отмечать 99-ю годовщину независимости, а через год – столетие. Событие для нашего календаря регулярное, но торжественное. А потому принято к этой дате подводить некоторые итоги, с чем мы к ней пришли и в каком состоянии. Свои заявления делают и президент-премьер-спикер, и различные контролирующие инстанции, и политики, и журналисты. И все эти заявления год от года становятся все увлекательнее.

Так, Госконтроль насчитал у нас в стране как минимум 17 госучреждений, которые лишь создают видимость работы. В описании работы этих инстанций указано, что “они оказывают важные услуги значительной части общества”. Глава Госконтроля безжалостно заявила, что исчезновения этих учреждений никто бы и не заметил.

Из праздничного настроя не выбивается и мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Недавно, давая интервью на радио Baltkom, он заявил, что Латвия больна анорексией.

“Она не просто худеет, а она в таком состоянии, что даже если ее питать, то ей уже не восстановиться. В радиусе 100 км от Риги страна находится в таком состоянии... И этот процесс необратим. Главное - человеческий ресурс. Если он теряется, то уже ничего не сделать. Как будто жизнь выходит. Какая реформа тут поможет?", - вопрошает Лембергс.

А ученый-социоантрополог, бывший министр образования и науки недавно вообще заявил, что сегодняшний житель Латвии “не верит политикам и понятия не имеет о своем будущем”. Кстати, заявил не где-нибудь, а в ходе дискуссии "Национальный план развития 2020 - на полпути: достигнет ли Латвия поставленных целей?".

На этой же дискуссии выступали и другие известные и высокопоставленные члены нашего общества. Например, президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Он сравнил наше сегодняшнее состояние с “легкой послеобеденной дремой”. При этом глава центробанка заметил, что ряд включенных в план целей, например, в сфере образования, здравоохранения и конкурентоспособности, не достигнут. Иными словами, мы особо ничего не сделали, но зато сытно пообедали, а теперь почиваем на лаврах.

Кто пообедал хорошо, догадаться нетрудно. Вся эта конференция проходила на фоне скандальной новости с зарплатой главы центробанка, которую сначала сравнили с его коллегами в Литве и Эстонии, а затем со средней зарплатой жителя Латвии. Президент Банка Латвии Илмарc Римшевич в прошлом году заработал 150 824 евро, что на 13 187 евро больше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствует его декларация о доходах.

Выяснилось, что зарплата эта больше, чем у коллег, ну а среднюю зарплату по стране это превышает в 20 раз.

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Так вышло, что спустя пару дней после этой конференции Римшевич был в эфире радио Baltkom. Разумеется, речь зашла и о его зарплате тоже. Мне не раз приходилось заглядывать в карман к людям, декларация о доходах которых позволяет это делать. Но я никогда не встречала такой реакции. Глава Банка Латвии был крайне недоволен, что в его кошелек кто-то посмел сунуть свой нос. При том, что прибыль Банка Латвии не выросла, а снизилась. При том, что пропасть между его зарплатой и зарплатой простого латвийца огромна, и кому, как не президенту Банка Латвии, отвечающему за монетарную политику страны, все это комментировать и нести за это ответственность?

Кстати, так же нервно он комментировал недавно тот же вопрос в гостях у Домбурса на DelfiTV – точно так же он был явно недоволен тем, что о его зарплате говорят, задают вопросы, он должен “оправдываться” и даже сообщил, что корреспондент Bloomberg, который сравнивал зарплаты глав центробанков стран ЕС, был неправ.

Но не только вопросы о зарплате раздражали Илмара Римшевича.

Главе Банка Латвии не понравился вопрос о том, почему он, являясь советником правительство по экономическим вопросам монетарной политики, остается неуслышанным в течение многих лет? Возможно, его авторитет не так уж авторитетен?

Не пришлись по душе вопросы о том, что вообще делает Банк Латвии. Ну а как – они “оказывают важные услуги значительной части общества”, а общество недовольно. Еще и вопросы задает.

Не понравился вопрос о том, почему у нас банки боятся работать. “Банкиры боятся, поскольку они не знают, что будет завтра. Они очень, очень осторожно выбирают клиентов. Они не знают, как изменятся налоговые ставки. Они очень и очень осторожно сегодня работают”, - сказал он. Руководитель банка Латвии говорит о том, что банки боятся!

Не понравился Римшевичу и комментарий слушателя по этому поводу, который сказал: “Если банкиры не знают, что будет завтра, а как известно "деньги любят тишину" и предсказуемость, то это значит, что экономическая политика государства дошла до последней степени ненадежности. Даже не то, что инвесторы из-за пределов Латвии не хотят сюда деньги вкладывать, но сидят наши местные банкиры, которые как будто бы в курсе всей ситуации внутреннего рынка, грубо говоря, на мешках с деньгами и все равно их не дают”.

Очень он был недоволен также вопросом радиослушателя о недавнем скандале с администраторами неплатежеспособности Trasta komercbanka, точнее, об одном из них – Марисе Спрудсе, обвиняемом в вымогательстве и любителе роскошных автомобилей, который был арестован в этом году. Римшевич поспешил откреститься от этой “связи”, заявив, что Банк Латвии не контролирует администраторов, а рекомендованный им Сейму Путниньш, глава Комиссии рынков финанса и капитала, не имеет никакого отношения к назначению горе-админисатора. Удивительно, что обычные уточняющие вопросы вызвали столь отрывочные ответы сквозь зубы – можно подумать, Римшевича застали в компании арестованного Спрудса, швыряющим миллионы из его шикарного арестованного “Бентли”.

Как только Римшевичу вопросы перестали нравиться, он начал огрызаться, а затем вообще запросто наехал на журналиста: "Я понимаю, что ваша задача сегодня здесь сказать, что все плохо, и вы задаете такой тон, но не все плохо".

Ну так так бы и сказали сразу, теперь ясно - не все плохо, а все хорошо.

В общем, стало понятно, кто у нас лицо и учреждение неприкосновенное, даже неприкасаемое. И абсолютно независимое, как любит подчеркивать его глава. Кому можно говорить о том, что в стране что-то не так. А чего ж не поговорить? Говорить можно много и красиво, это на результат не влияет. И все соблюдено – есть советник правительства, получающий красивую адекватную зарплату в центробанке, а есть правительство и другие политики, которые делают все по-своему.

А, кстати, о празднике. К юбилею мы собираемся потратить в 6 раз больше, чем Литва и Эстония. И тоже ведь наверняка у нас найдется масса объяснений, почему мы это делаем. А еще мы придумаем несколько нужных предприятий, которые “окажут важные услуги значительной части общества”. Жаль, что общество об этом и не догадывается.