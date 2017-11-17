Эксклюзив |

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал.

В октябре долголетний член правления Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал подал заявление об увольнении. Цеховал - единственный член правления театра, который он возглавляет уже почти 30 лет. В этом году он отметил свой 70-летний юбилей.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.