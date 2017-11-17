В "Личном утре" - глава Рижского русского театра Эдуард Цеховал
Эксклюзив | 17 ноября 2017 года, 08:42
Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал.
В октябре долголетний член правления Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал подал заявление об увольнении. Цеховал - единственный член правления театра, который он возглавляет уже почти 30 лет. В этом году он отметил свой 70-летний юбилей.
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