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Директор Рижского русского театра им. М. Чехова Эдуард Цеховал, который покидает свой пост 29 ноября, назвал человека, который возглавит театр после его ухода.

По его словам, директором театра станет актриса Дана Бьорк, известная зрителям под девичьей фамилией Дана Чернецова.

“Еще официально не подтвердили, но подтвердят [в министерсте культуры – ред.]. Это не только логично, но и абсолютно оправданно - по-человечески, профессионально, с точки зрения вхождения в театр нового руководителя - это очень правильно”, - подчеркнул Цеховал, добавив, что давно присматривался к преемнице.

Дана Бьорк, фото из аккаунта Facebook

“Не просто так я выбрал эту кандидатуру, я давно наблюдал за ней, и давно понял, что у Даны большое будущее. ... Он [директор театра – ред.]должен любить это дело, обладать определенными человеческими качествами, потому что руководить коллективом творческих людей - это сложно. Мне кажется у Даны есть все эти качества. Она закончила менеджмент культуры, создала благотворительный фонд, организовала фестиваль в Кулдиге – мне кажется, у нее все получится”, - сказал директор театра.

По его словам, сам он решил уйти еще несколько лет назад.

“Я принял решение давно об уходе, когда подписывал последний договор. Я знал, что мне на момент его окончания исполнится 70 лет. Театр – это удел молодых. Должны быть амбиции, какие-то желания, мечты. А я все уже в театре совершил, как руководитель театра. Дальше будет уже бег по замкнутому кругу”, - считает Цеховал.

Как уже сообщал портал Mixnews, Директор Рижского русского театра им. М.Чехова Эдуард Цеховал сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность. 3 октября он обратился в Министерство культуры с просьбой не продлевать с ним трудовой договор.