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Глава министерства, отвечающее за благосостояние народа Латвии, Янис Рейерс, поздравил страну с 99-летием со дня провозглашения независимости.

"Пусть наши дела делают Латвию сильной и богатой! Поздравляю с Днем провозглашения независимости Латвии", - написал министр в социальной сети Twitter.

Lai mūsu darbi dara Latviju stipru un bagātu! pic.twitter.com/UGV29K3F70 — Labklājības min (@Lab_min) November 17, 2017

Напомним, Латвия сегодня, 18 ноября отмечает очередную годовщину со дня провозглашения независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей Латвии, в свою очередь в Риге состоятся официальные торжества. В Риге празднование начинается в первой половине дня и открывается торжественным шествием и возложением цветов у памятника Свободы. В мероприятии участвуют президент страны и другие высокопоставленные лица.

В 1918 году, 18 ноября, когда еще не были определены границы государства, на заседании Народного совета лидеров национального движения, состоявшемся в Латвийском национальном театре, была провозглашена государственная независимость Латвии. В течение нескольких месяцев после этого решающего события шли бои – Российская империя не желала терять территорию, имевшую для нее стратегическое значение. Но Латвия сумела отстоять свою независимость. С тех пор 18 ноября считается днем рождения Латвийской Республики.

фото flickr.com