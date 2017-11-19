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Зарплата работников в госуправлении может соответствовать частному сектору, когда и уровень ответственности будет равным. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала госконтролер Элита Круминя.

"В частном секторе у сотрудников есть четкие цели. И он за них несет ответственность. Если в госсекторе хотят такие же зарплаты, то надо вводить такую же практику, где будут конкретные амбициозные цели. И ответственность, если эти цели не достигнуты"

Напомним, число занятых в госуправлении до 2020 года будет сокращаться ежегодно на 2% - это предусмотрено планом реформ госуправления, одобренным сегодня правительством. Министерства в сотрудничестве с Госканцелярией подготовят оценку сокращения числа работающих в их ведомствах и до 1 марта 2018 года представят ее Госканцелярии, которая обобщит информацию и до июня 2018 года представит результаты Кабинету министров.