Госконтролер: если в госсекторе повысится ответственность, вырастут и зарплаты (8)

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Эксклюзив | 19 ноября 2017 года, 14:02

Зарплата работников в госуправлении может соответствовать частному сектору, когда и уровень ответственности будет равным. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала госконтролер Элита Круминя.

"В частном секторе у сотрудников есть четкие цели. И он за них несет ответственность. Если в госсекторе хотят такие же зарплаты, то надо вводить такую же практику, где будут конкретные амбициозные цели. И ответственность, если эти цели не достигнуты"

Напомним, число занятых в госуправлении до 2020 года будет сокращаться ежегодно на 2% - это предусмотрено планом реформ госуправления, одобренным сегодня правительством. Министерства в сотрудничестве с Госканцелярией подготовят оценку сокращения числа работающих в их ведомствах и до 1 марта 2018 года представят ее Госканцелярии, которая обобщит информацию и до июня 2018 года представит результаты Кабинету министров.

Комментарии 8
Ток 9 часов назад
Повышай ответственность не повышай,а если совести нет,то ни чего и не поможет.
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ёжик 9 часов назад
любое словоблюдие состряпают лишь повысить зарплаты, ну и тут же последуют увеличения налогов, а про сокращение чиновников память отшибёт напрочь
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Не Лоялен 8 часов назад
Если для депутатов сейма в ведут наконец уголовную ответственность,то по высится сразу уровень жизни в стране!Ибо тогда они наконец начнут думать о народе,а не только о своем кармане!
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