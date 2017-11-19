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Страны не могут полагаться только на природные ресурсы своих территорий, в современном мире ставки надо делать на людей и их знания. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал основатель проекта "Умные города", химик Михаил Каптюг. В пример он привел Россию.

"Мы привыкли, что у нас есть нефть и газ, что у нас все хорошо. Понятно, что такая ситуация долго продолжаться не будет. Основной капитал страны в 21 веке - человеческий. Чем умнее у нас люди, тем лучше мы будем жить. Не стоит ждать, что индекс человеческого развития будет расти сам. У нас прекрасные народы, хорошие традиции науки и образования. Но для этого надо что-то делать. Есть родители, которые отдают ребенка в школу, а через 10 лет ждут образованного и умного ребенка. Но это не всегда работает", - заявил Каптюг.

Напомним, в рамках проекта "Умные города" в разных городах организовываются различные научные шоу, лекции и фестивали на определенную тематику как для детей, так и для взрослых. Главная цель проекта – популяризация науки.