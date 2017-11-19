Эксперт: чем умнее у нас люди, тем лучше мы будем жить (9)

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Эксклюзив | 19 ноября 2017 года, 16:14

Страны не могут полагаться только на природные ресурсы своих территорий, в современном мире ставки надо делать на людей и их знания. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал основатель проекта "Умные города", химик Михаил Каптюг. В пример он привел Россию.

"Мы привыкли, что у нас есть нефть и газ, что у нас все хорошо. Понятно, что такая ситуация долго продолжаться не будет. Основной капитал страны в 21 веке - человеческий. Чем умнее у нас люди, тем лучше мы будем жить. Не стоит ждать, что индекс человеческого развития будет расти сам. У нас прекрасные народы, хорошие традиции науки и образования. Но для этого надо что-то делать. Есть родители, которые отдают ребенка в школу, а через 10 лет ждут образованного и умного ребенка. Но это не всегда работает", - заявил Каптюг.

Напомним, в рамках проекта "Умные города" в разных городах организовываются различные научные шоу, лекции и фестивали на определенную тематику как для детей, так и для взрослых. Главная цель проекта – популяризация науки.

Комментарии 9
Jurij Poletajev 7 часов назад
Кому это он говорит?! Аболтиня тоже говорила , главное человек! И шо ! Где тот человек?! Где аболтиня ?! Может для России это актуально!! Для Латвии главное национальность , и больше орать ,что враг на границе.примеров из своего опыта по жизни могу привести много , но надо много времени , не хочу его тратить на объяснения!
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Alex 7 часов назад
Как много хочется сказать ,но это очень долго и ни к чему .Посмотрел очередной выпуск Бесогона у Михалкова,и стало совсем не по себе .Рекомендую "умным людям" - Шоу по поводу открытия тоннеля - https://www.youtube.com/watch?v=azB57-RmZrk
Осталось примерить к себе ,где Ты находишься ...
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кот4 часа назад
Так и для людоедов-главное человек.А как выращивать умных людей знает госп.Придурских...
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