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Скоро в странах Балтии появится новая театральная премия, которая будет абсолютно независимой единицей. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал ее инициатор Эдуард Цеховал, который на протяжении 30 лет являлся директором Рижского русского театра.

"Меня на протяжении многих лет очень не устраивала ситуация с оценкой деятельности Рижского русского театра. Я сейчас говорю, в частности, про церемонию "Spēlmaņu nakts". И я раньше это говорил. К сожалению, изменить это уже невозможно. Я знаю, я много боролся. Я много лет назад писал открытые письма. Все безрезультатно. Поэтому я решил создать альтернативную театральную премию. Я уже даже придумал, что она будет называться "Балтийский театральный олимп"", - рассказал Цеховал.

Он уточнил, что премия будет распространяться только на Латвию, Литву и Эстонию.

"Это будет абсолютно независимый фестиваль, без участия каких-либо министерств или других госучреждений. Я уже обсудил это со своими коллегами из соседних стран, и сейчас мы активно работаем над структурой и уставом", - сказал Цеховал.

Он подчеркнул, что премия будет существовать только на частные средства.

"Есть те, кто с удовольствием откликнулся на наше предложение и готовы будут поучаствовать финансово в этом проекте. Да, среди них есть и гаранты Рижского русского театра", - добавил Цеховал.

По его словам , новая премия будет существовать равномерно в каждой из трех стран.

"Так как мы выступаем в роли инициатора, то сама структура будет создана в Латвии. Но премия будет представлена в каждой стране одинаково. По два эксперта, по два члена жюри из каждой страны. Выдвижение на номинацию тоже у каждого собственное. Стоить отметить, что церемония будет охватывать не только русские театры, а вообще все театры Балтии", - заключил Цеховал.