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При использовании интернет-магазинов пользователь рискует столкнуться с мошенничеством, однако сайты, действующие под латвийским доменом .lv, являются безопасными. Об этом в эфире радио Baltkom заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Виестурс Шельмановс-Плешс.

"Интернет-магазины уже стали таким стандартом, где люди покупают все вещи, которые им нужны. Вы можете сидеть на диване и одним глазом выбрать товар из большого ассортимента. Но риски, конечно, остаются. Можно столкнуться с мошенничеством. бывает, что вы отправили деньги, а товар не приходит. Оказывается, что используемый сайт - это фальшивка. Все сайты, которые на нашем домене - .lv - с ними все в порядке. Так или иначе, всегда стоит смотреть, сам ты зашел на сайт или нажал на рекламный баннер. Когда отсылаешь деньги, проследить, чтобы было банковское утверждение. Также стоит почитать комментарии, что другие говорят по поводу данного сайта", - сказал Шельмановс-Плешс.

Напомним, согласно данным исследования Connected Consumer, 44% жителей Латвии, делавших покупки в иностранных интернет-магазинах, делали это из-за доступной в них более выгодной цены, лучшего сервиса или условий оплаты.