Эксперт: латвийские интернет-магазины можно использовать без опасений (4)
При использовании интернет-магазинов пользователь рискует столкнуться с мошенничеством, однако сайты, действующие под латвийским доменом .lv, являются безопасными. Об этом в эфире радио Baltkom заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Виестурс Шельмановс-Плешс.
"Интернет-магазины уже стали таким стандартом, где люди покупают все вещи, которые им нужны. Вы можете сидеть на диване и одним глазом выбрать товар из большого ассортимента. Но риски, конечно, остаются. Можно столкнуться с мошенничеством. бывает, что вы отправили деньги, а товар не приходит. Оказывается, что используемый сайт - это фальшивка. Все сайты, которые на нашем домене - .lv - с ними все в порядке. Так или иначе, всегда стоит смотреть, сам ты зашел на сайт или нажал на рекламный баннер. Когда отсылаешь деньги, проследить, чтобы было банковское утверждение. Также стоит почитать комментарии, что другие говорят по поводу данного сайта", - сказал Шельмановс-Плешс.
Напомним, согласно данным исследования Connected Consumer, 44% жителей Латвии, делавших покупки в иностранных интернет-магазинах, делали это из-за доступной в них более выгодной цены, лучшего сервиса или условий оплаты.
В прошлом году, 2U.lv накрылся, с деньгами клиентов, в этом году, уже и знакомых названий магазинов не найти, буквально единицы остались, остальные все новые.
ШЕЛЬМОВАНИЕ (от нем. schelmen - шельмовать, объявлять подлецом) - в русском праве 1716-1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на смертную казнь или вечную ссылку. Введено Воинским артикулом Петра /в 1716 г. Процедура Ш. включала следующие действия: имя преступника прибивалось к виселице, палач над коленопреклоненным преступником ломал шпагу, и его объявляли вором (шельмой).
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19358