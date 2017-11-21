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Чувство патриотизма не должно выражаться только в готовности воевать за свою страну. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала ведущий исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны, доктор политических наук Иева Берзиня.

По ее словам, каждый может выражать свою любовь и преданность государству своими способами.

"В случае военного конфликта, жертвование своей жизнью - это высшая форма патриотизма. Но на мой взгляд, милитаризировать этот термин было бы неправильно, потому что военное дело подходит не всем. Есть люди-пацифисты и люди с отличающимся мнением. Надо с этим считаться, не надо этих людей отталкивать. Делать вклад в общее благо можно разными способами и, каждый из них по-своему важен", - заявила политолог.

73% жителей страны гордятся тем, что живут в Латвии, показал последний опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank", сообщила руководитель отдела корпоративной коммуникации Baltic International Bank Тейка Лапса.

24% опрошенных очень гордятся тем, что живут в Латвии, 49% - скорее гордятся, 18% - не гордятся (4% - совсем не гордятся, а 14% - скорее не гордятся).