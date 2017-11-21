Эксперт: быть патриотом - не значит быть военным (7)

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Эксклюзив | 21 ноября 2017 года, 14:16

Чувство патриотизма не должно выражаться только в готовности воевать за свою страну. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала ведущий исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны, доктор политических наук Иева Берзиня.

По ее словам, каждый может выражать свою любовь и преданность государству своими способами.

"В случае военного конфликта, жертвование своей жизнью - это высшая форма патриотизма. Но на мой взгляд, милитаризировать этот термин было бы неправильно, потому что военное дело подходит не всем. Есть люди-пацифисты и люди с отличающимся мнением. Надо с этим считаться, не надо этих людей отталкивать. Делать вклад в общее благо можно разными способами и, каждый из них по-своему важен", - заявила политолог.

73% жителей страны гордятся тем, что живут в Латвии, показал последний опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank", сообщила руководитель отдела корпоративной коммуникации Baltic International Bank Тейка Лапса.

24% опрошенных очень гордятся тем, что живут в Латвии, 49% - скорее гордятся, 18% - не гордятся (4% - совсем не гордятся, а 14% - скорее не гордятся).

Комментарии 7
я горжусь и очень1 час назад
что я РУССКИЙ
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Я56 минут назад
Мы живем в свободном демократическом обществе, слова доктора в то время как практически все население лишено права высказать свое мнение на рефферендуме, а это, как и свобода слова право выбора в этом государстве напрочь отсутствуют, за лояльность можно схлопотать срок, какая уж тут демократия, это смело можно назвать коалиционным тоталитаризмом, принимаемые законы в сейме ни как не вяжуться с демократией а про ценности западные..???? Кроме гейства, гомосексуализма, кроме родитеь номер один, родитель номер два, а теперь хотят ввести и родитель номер три под названием "оно" проституция и т.д Доктор опомнись,и не лицемерь, для общества лицемерие, страшнее чем быть дураком.
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цуг57 минут назад
хитрая тетя ... государство не упомянуло .... страна .... страну любят все народности населяющие эту территорию , красавица ...а вот государство ...это уж у кого как
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