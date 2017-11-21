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Латвийские кредитные учреждения имеют огромную прибыль, однако это никак не сказывается на состоянии экономики, так как благосостояние жителей страны не улучшается. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления Латвийской ассоциации заемщиков Айвар Руди.

"Нам все время говорили, что кредитные компании получают достаточно большую прибыль, они платят налоги, тем самым развивая экономику страны. Но нельзя развиваться на костях наших же налогоплательщиков. Компании по быстрым кредитам фактически подгоняют под банкротство тех людей, которые могут обеспечить развитие нашей экономики",- сказал Руди.

По его словам, ежегодно международные банки получают с жителей Латвии колоссальную прибыль.

"Мы подсчитываем на сколько ежегодно падает кредитный портфель, суммируем остаток долгов и среднюю процентную ставку. Стоит отметить, что сразу после кризиса банки вывозили из Латвии каждый год по два миллиарда евро. Нельзя иметь такую прибыль и оправдывать себя тем, что вы честный налогоплательщик и обеспечиваете работой многих жителей страны. Но надо понимать на основании чего это все происходит", - заключил Руди.

Напомним, как ранее сообщили в Банке Латвии, в Регистре кредитов в конце сентября 2017 года имелись сведения о 724,2 тыс. лиц, имеющих кредитные обязательства - на 1,1% больше, чем в конце прошлого года.