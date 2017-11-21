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Сегодня, после 17:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, которая будет посвящена трагедии в Золитуде, произошедшей 21 ноября 2013 года.

Сегодня исполняется четыре года со дня трагедии, когда в результате обрушения крыши супермаркета 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, в том числе работники магазина, посетители и спасатели, а десятки людей пострадали.

Трагедия в Золитуде считается самой большой трагедией в истории независимой Латвии. Также, по количеству жертв, это одна из крупнейших трагедий в Европе за последние 20 лет.

Вместе с экспертами, потерпевшими, адвокатами и ответственными должностными лицами, которые выйдут на прямую связь со студией, ведущие попытаются выяснить, на ком лежит ответственность за эту трагедию, порассуждают о том, как необходимо действовать дальше, а также подведут итоги сделанного за четыре года.

Во время программы предусмотрены прямые включения с членом общества "Золитуде 21.11", потерпевшей Аленой Бурве-Желудковой, директором Государственного бюро по контролю за строительством Светланой Мякушкиной, адвокатом компании Maxima Latvija Александром Березиным, адвокатом, представляющей интересы пострадавших в золитудской трагедии Евгенией Тверьяновичей-Боре, корреспондентом радио Baltkom Марисом Моркансом, который будет находится на памятном мероприятии в микрорайоне Золитуде, а также другими экспертами.

Также на портале Mixnews.lv будет осуществляться прямая трансляция с памятного мероприятия в Золитуде, которое начнется в 17.00. В 17.44 - в ту минуту, когда рухнула крыша супермаркета – будут названы имена всех 54-х погибших, после чего присутствующие почтят их память минутой молчания.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь! Программу проведут журналисты радио Baltkom Вадим Радионов, Константин Ранкс и Алена Борисова.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.