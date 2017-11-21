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Известный сибирский художник Юрий Фатеев мечтал сделать Сибирь свободной культурной единицей, но проиграл КГБ и уехал в Латвию. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Baltkom.

"Я попал в эпицентр такого движения, которые имели корни в Сибири c начала 20 века. Его начинали анархисты, которых ссылали в Сибирь. Это была продуманная теория о том, как Сибири стать свободной культурной единицей. К середине 80-х было понятно, что зависеть от центра в любой мелочи, кормить-поить людей, приезжающих из Москвы и решающих кого снять, а кого поставить на месте, надоело", - рассказал Фатеев.

По его словам, они занимались отделением этой зональной епархии.

"Мы пытались сделать отдельную культурную единицу. Это был культурный сепаратизм. К середине 80-х движение получило серьезную поддержку среди советских художников. Открывались альтернативные зональные выставки, выставкомы. Но к концу 80-х это движение стало отслеживаться КГБ очень пристально. Давление усилилось. Пессимизм в рядах участников появился, мечту не удалось реализовать, и я решил сделать такой шаг (уехать в Латвию)", - рассказал он.

Несмотря на то, что Фатеев живет в Латвии с начала 90-х годов себя он считает русским, даже сибирским художником. Родился 3 ноября 1955 года в Томске, Россия.

Окончил художественно-графический факультет в школе художник Кемерово. С 1980 по 1985 он работал в нескольких театрах в России этап - дизайнер и театральный сайт дизайнера.

С 1981 года он принимал участие в различных выставках в СССР и за рубежом в качестве дизайнера театр, книжный иллюстратор и дизайнер театральных плакатов.

Он провел персональные выставки картины в Москве (Россия), Рига (Латвия) и Тбилиси (Грузия).

С 1986 по 1989 он работал в качестве иллюстратора книг и театральных сайт дизайнера. В 1987 году он стал членом Русского Ассоциации Proffessional художников.

Работы Юрия Фатеева искусство постоянно выставляются в Томском художественном музее, Государственном музее детского театра в Москве и в личных коллекциях в Латвии, России, США, Австралии, и т.д.