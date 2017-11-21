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Латвии не следует политически реагировать на выпуск Россией банкноты номиналом 200 рублей с изображением Крыма, чтобы не выглядеть нелепо на международной арене. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от партии "Согласие", член парламентской комиссии по иностранным делам Сергей Потапкин.

"Надо понимать, что любая ценность любой провокации заключается в последующей реакции на нее. Если во всем искать провокации, то в таком случае стоит ограничить продажи карт National Geographic. Ведь они были одними из первых, кто напечатал карты с Крымом в составе России. Нужно тогда ограничить хождение китайских национальных паспортов, где изображены территории, которые уже не принадлежат Китаю", - пояснил Потапкин.

Депутат сомневается, что подобные действия будут предприняты другими странами.

"Латвии не надо искать проблему там, где ее нет. Если мы ограним вхождение зарубежных валют, то окажемся в смешном положении. Я не думаю, что так поступят во Франции, США или в Германии. А тем, кто считает это вопиющий провокацией, я бы порекомендовал запастись купюрами нового образца, так как в какой-то момент они могут стать нумизматической редкостью", - заключил политик.

Напомним, в октябре Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте в 200 рублей изображена территория Крыма - Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

Латвийские финансовые учреждения заявили, что не планируют отказываться от приема новой банкноты. При этом ряд политиков назвали появление такого денежного знака провокацией со стороны России.