Депутат: Латвия будет выглядеть нелепо, если отреагирует на "банкноты с Крымом" (2)

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Эксклюзив | 21 ноября 2017 года, 20:36

Латвии не следует политически реагировать на выпуск Россией банкноты номиналом 200 рублей с изображением Крыма, чтобы не выглядеть нелепо на международной арене. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от партии "Согласие", член парламентской комиссии по иностранным делам Сергей Потапкин.

"Надо понимать, что любая ценность любой провокации заключается в последующей реакции на нее. Если во всем искать провокации, то в таком случае стоит ограничить продажи карт National Geographic. Ведь они были одними из первых, кто напечатал карты с Крымом в составе России. Нужно тогда ограничить хождение китайских национальных паспортов, где изображены территории, которые уже не принадлежат Китаю", - пояснил Потапкин.

Депутат сомневается, что подобные действия будут предприняты другими странами.

"Латвии не надо искать проблему там, где ее нет. Если мы ограним вхождение зарубежных валют, то окажемся в смешном положении. Я не думаю, что так поступят во Франции, США или в Германии. А тем, кто считает это вопиющий провокацией, я бы порекомендовал запастись купюрами нового образца, так как в какой-то момент они могут стать нумизматической редкостью", - заключил политик.

Напомним, в октябре Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте в 200 рублей изображена территория Крыма - Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

Латвийские финансовые учреждения заявили, что не планируют отказываться от приема новой банкноты. При этом ряд политиков назвали появление такого денежного знака провокацией со стороны России.

Комментарии 2
вот так1 час назад
Банки очень уж жадны до денег. они свободно примут любые,даже со Сталиным и Гитлером,провернут любую операцию,и "отмоют" свои и чужие. Не попирхнутся и не подавятся,а легко нагреют своих вкладчиков "на услугах" и "обслуживании" счетов. И никакой политик(политика вообще)им не указ.
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Alex2 минуты назад
А как же наши нацики !?Они ж тока с восторгом отчитались - ВНЖ за русские деньги прикрыли !И тут такой геграфически-банкнотный скандал !Да и дружбаны-правосеки не поймут .Фактически официальное хождение "неправильных" миникарт ? Помните,как глобусы из магазинов "тихо изъяли" ?
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