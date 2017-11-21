ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: памятное мероприятие на месте золитудской трагедии (2)
В Золитуде, на Приедайнес, 20, во вторник, 21 ноября, проходит памятное мероприятие, приуроченное к четвертой годовщине трагического обрушения супермаркета. Желающие смогут поставить свечи у временного мемориала в память о погибших.
В 17.44 - в ту минуту, когда рухнула крыша супермаркета – будут названы имена всех 54-х погибших, после чего присутствующие почтят их память минутой молчания.
Во время памятного мероприятия желающие смогут за пожертвования получить изданную обществом "Золитуде 21.11" книгу "Помни о Золитуде", написанную теми, кто выжил в этой трагедии.
На радио Baltkom идет программа Baltkom-online, которая будет посвящена трагедии в Золитуде, произошедшей 21 ноября 2013 года.
Трагедия в Золитуде считается самой большой трагедией в истории независимой Латвии. Также, по количеству жертв, это одна из крупнейших трагедий в Европе за последние 20 лет.
А сегодня кто-то из чиновников сообщает, что прокуратуру устраивает ход расследования.Вот жуть-то...их это устраивает. 4 года!!!!!
А помните как зашухарилось проектное бюро,этот, бл...семейный подряд, машины стали переписывать, адреса менять и т.д. Это у них просто так жопа заиграла? Где они сейчас?
Хрен знает...
А мы все смотрим и молчим...нас-то не касается. Мы-моральные уроды. И я, конечно...